Autozulieferer Polytec: Kapitalismus mit starker sozialer Ader

Vor 32 Jahren gründete Friedrich Huemer in einer Garage den Autozulieferer und Kunststoffverarbeiter Polytec. Nachdem die Übernahme des Mitbewerbers Peguform von der Wirtschaftskrise durchkreuzt wurde und das Unternehmen an den Rand des Abgrunds brachte, floriert Polytec heute wieder. Die Übergabe an Sohn Markus steht kurz bevor.

Wie kamen Sie auf die Idee, Kunststoffteile zu produzieren?

Friedrich Huemer: Ich war als Angestellter bei Semperit in Linz, als diese gerade aufgeteilt wurde. Ich habe als technischer Verkäufer für gegossene Spezialkunststoffteile gearbeitet und dort im letzten Jahr die Abteilung mit 25 Mitarbeitern übernommen, das Personal reduziert und den Umsatz verdoppelt. Ich habe dann bemerkt, dass Linz für die Zentrale in Wien schon abgeschrieben war, da habe ich über Nacht gekündigt und mich selbstständig gemacht. Mein Angebot, die Abteilung herauszukaufen, wurde abgelehnt. So habe ich von null begonnen. Eineinhalb Jahre später war die Abteilung meine erste Akquisition, da wollten sie dann doch verkaufen.

Dann wurde es richtig turbulent.

Friedrich: 1986 hatte ich meinen ersten Auftrag über 3,5 Millionen Schilling, an mich privat adressiert. Ich wusste noch nicht, wo meine Firma sein wird. Es war Juni, im September musste ich an Kässbohrer Finisher für Pistenraupen liefern (gelbe Kunststoffteile am Ende des Fahrzeugs, die den Schnee flach drücken und die markanten Rillen hinterlassen, Anm.). Im August war ich am Weg zum Arbeitsamt, um Mitarbeiter zu bekommen, da bin ich verunglückt. Mir ist seitlich einer reingefahren, wäre ich angeschnallt gewesen, wäre ich tot gewesen. Das Auto war zur Hälfte eingedrückt. Es folgten drei Wochen absolute Krankenhaus-Bettruhe. In der Zeit habe ich alles organisiert und pünktlich in einer gemieteten Halle zu produzieren begonnen. 1988 war dann das neue Werk fertig, zwei Tage später ist es abgebrannt.

Was hat Sie als Unternehmer geprägt?

Friedrich: Learning by doing. Ich habe nur die HTL absolviert. Nach ersten Berufserfahrungen war ich viel im Ausland, ich habe in jungen Jahren gelernt, wie man mit Menschen umgehen muss. Das ist mir zugutegekommen. Ich habe heute ein breites Wissen und Erfahrung, nicht bei der Entwicklung von Produkten, sondern wie man führt. Ich bin auch juristisch und steuerlich sattelfest. Das ging Schritt für Schritt.

Markus Huemer: Ich habe nach der HTL in Wels an der FH Steyr Produktion und Management studiert, später bereits berufsbegleitend einen MBA in Finanzmanagement gemacht. Durch das konsequente Management meines Vaters (lacht) habe ich in meiner Ferienzeit mehrere Wochen in den Betrieben verbracht, um ihn von der Pike auf zu kennen. Und um Fremdsprachen zu lernen…

Friedrich: …deshalb habe ich dich nach England und in die USA geschickt, um Sprachen zu lernen. Das war immer eine meiner Schwächen.