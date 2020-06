Automesse Peking: China bleibt europäisch

Nicht zuletzt für die europäischen Premium-Marken ist China somit weiterhin ein schnurrender Wachstumsmotor. Die wohlhabenden Chinesen gieren nach Luxus-Marken – ob Louis Vuitton, Gucci, Prada oder eben Ferrari, Bentley oder Lamborghini.

Wobei auf dem Auto­markt vorerst noch die Einschränkung gilt, dass die Kundschaft mit reinen Sportwagen wenig anfangen kann und eher geräumige Autos will, in denen der Besitzer die zweite Reihe bezieht und die leidige Fahrerei einem Chauffeur überlässt. Während also etwa Porsche mit Panamera und Cayenne bestens dafür gerüstet ist – der 911 verkauft sich in China nur schleppend –, geht Lamborghini die Sache jetzt über zwei verschiedene Schienen an.

Einerseits startet man heuer in Asien die in Europa bereits erfolgreiche Marken-Rennserie für Privatfahrer mit mehreren Rennen auch in China, um der potenziellen Kundschaft die artgerechte Verwendung von solchen Sportwagen schmackhaft zu machen.

Was sich VW, Daimler, Audi, BMW und Porsche vom chinesischen Markt erwarten, lesen Sie hier: