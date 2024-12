Autokäufer können 2025 mit steigenden Rabatten rechnen

Autojahr 2025 soll im Allgemeinen schwach werden

Mit politischen Impulsen sei von der EU-Ebene zu rechnen, während in Deutschland wegen der Neuwahlen und der folgenden Regierungsbildung zunächst keine erneute staatlichen Förderung zu erwarten sei. Allgemein rechnet der Leiter des privaten Center for Automotive Research (CAR) mit einem weiteren schwachen Autojahr 2025. Der Absatz werde in Deutschland rund 2,84 Mio. Neuwagen betragen nach geschätzten 2,82 Mio. Stück im Jahr 2024. "Die Zeiten, in denen in Deutschland bis zu 3,6 Mio. Pkw verkauft wurden, sind vorbei", resümiert Dudenhöffer. Ein wichtiger Grund seien die schwachen Konjunkturaussichten.