Im Osten Europas spielen Elektroautos keine Rolle

Elektroautos sind in den meisten EU-Ländern nach wie vor ein Nischenprodukt: In immerhin 15 EU-Ländern lag der Elektro-Marktanteil im Mai niedriger als zehn Prozent. Der höchste Marktanteil von Elektroautos wurde im Mai in Dänemark mit 50 Prozent registriert.

Den niedrigsten Marktanteil wies die Slowakei mit 2,6 Prozent auf. Österreich lag mit einem Elektro-Marktanteil von 17,4 Prozent (Vorjahr: 20,0 %) im oberen Mittelfeld.

Die relativ schwache Absatzentwicklung bei Elektroautos könnte sich zu einem Problem für einige Anbieter auswachsen, da 2025 neue, verschärfte CO2-Ziele für die Hersteller in der EU gelten und bei Nichterreichen dieser Ziele Milliardenstrafen fällig werden.

Plug-in Hybride verlieren noch stärker

Berücksichtigt man zusätzlich Plug-in-Hybride, wird der Unterschied noch deutlicher – dann reicht die Spanne von 54 Prozent (gemeinsamer Marktanteil BEV und PHEV) in Dänemark und Schweden bis drei Prozent in Kroatien (Österreich: 23,8 %). Insgesamt schrumpfte der Absatz von Plug-in-Hybriden in der EU im Mai um 15 Prozent, der Marktanteil sank von 7,4 auf 6,5 Prozent. In Österreich wurde bei Plug-in-Hybriden ein leichter Rückgang um 1,0 Prozent registriert, der Marktanteil stieg dennoch leicht von 6,2 auf 6,4 Prozent.