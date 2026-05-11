Der neue BMW-Chef im Porträt: Wie tickt Milan Nedeljković?

BMW ändert nach sechs Jahren den Vorstand. Leise, unaufgeregt und mit einer Souveränität, wie sie aktuell von allen Autobauern nur BMW in Deutschland hat. Von Oliver Zipse, er hatte den CEO-Posten sechs Jahre inne und war seit 1991 sein gesamtes Arbeitsleben lang bei BMW, geht es mit 14. Mai zu Milan Nedeljković. Wie Zipse ist auch Nedeljković ein BMW-Eigengewächs. Nedeljković, promovierter Umform- und Gießereitechniker, startete 1993 bei BMW als Trainee und ging beharrlich seinen Weg – bis ganz hinauf zum CEO.

Milan Nedeljković ist ein nahbarer Charakter. Im Hintergrundgespräch mit Journalisten zeigt er sich offen und fokussiert. Während Oliver Zipse als distanzierter Firmenchef gilt, hat Nedeljković das Image eines freundlichen und umgänglichen Teamplayers, der durchaus hart in der Sache sein kann. Er kennt BMW, er kennt die Technik, er kennt die Werke, er kennt einfach alles. Nedeljković war Planer im BMW-Karosserie- und Presswerk, leitete Abteilungen bei Mini, leitete die BMW-Werke Leipzig und München und war für die Unternehmensqualität zuständig.

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Vom Schlüsselposten an die Spitze 2019 übernahm er, in der Ära Zipse, die Verantwortung für die gesamte Produktion. Wie viele seiner Vorgänger wurde er in dieser wichtigen Funktion auf die nächste große Führungsaufgabe vorbereitet. Bei BMW ist der Produktionsvorstand der Schlüsselposten für künftige Konzernchefs. Die Münchner sind stolz auf ihre flexible Arbeitsweise in der Produktion. So konnten sie in der Vergangenheit auf einer Linie sämtliche Antriebe in die Autos bauen, ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen deutschen Produzenten. Die neue Klasse (begann mit dem iX3) erforderte aber ein komplett neues Werk, das Nedeljković in Ungarn mit aufbaute. Das Meisterstück hat ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro, es wird als erstes Automobilwerk der BMW Group komplett ohne fossile Brennstoffe betrieben.

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