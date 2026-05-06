Bilanz: BMW verdient weniger - aber mehr als VW und Mercedes

Erneut Gewinnrückgang bei BMW: Im letzten Quartal unter Chef Oliver Zipse verdienten die Münchner von Januar bis März knapp 1,67 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilt. Das sind rund 23 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor.

Ganz fair ist der Vergleich mit dem Vorjahresquartal allerdings nicht. Damals hatten die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle noch nicht gegolten. Sie werden BMW auch im weiter laufenden Geschäftsjahr belasten, erwartet der Konzern - wenn auch etwas weniger als im Gesamtjahr 2025.

Auch der Umsatz schrumpfte - um 8,1 Prozent auf 31 Milliarden Euro - unter anderem, wegen Währungseffekten und weil der Absatz um 3,5 Prozent auf 565.780 Autos sank. Hier machte sich die Schwäche in China bemerkbar, unter der derzeit alle deutschen Hersteller leiden. Gute Geschäfte in Europa konnten dies nicht ausgleichen. Positiv sieht man bei BMW allerdings aktuell sehr starke Bestellungen in Europa.