Autofahren wird teurer: Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit 2014

Der Ölpreis ist auf den höchsten Stand seit fast sieben Jahren gestiegen, weil sich die großen Ölförderländer nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen können. In London kostete ein Barrel (159 Liter) Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August am Dienstag 76,98 Dollar (64,87 Euro) - so viel wie zuletzt im November 2014.

An den Zapfsäulen hat sich die Entwicklung längst bemerkbar gemacht. Im Jahresvergleich zeigt sich ein Preisansteig von 19,3 % bei Diesel und von 23 % bei Superbenzin (Mai 2021 gegenüber Mai 2020)

Hintergrund ist: Die Verhandlungen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihrer Partnerländer über eine leichte Produktionssteigerung waren am Montag ohne neues Datum abgebrochen worden.