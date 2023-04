Autobahnholding Asfinag will 2.800 Ladepunkte für E-Pkw und E-Lkw errichten

In die Nachhaltigkeit, die Rastplätze und Multimodalität investiert die Autobahnholding 1,3 Milliarden Euro. Für den Lärmschutz mit rund 100 Projekten werden bis zu 500 Millionen Euro verwendet und 200 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität.

Bestehende und neue Lärmschutzwände werden mit Photovoltaik-Paneelen aufgerüstet, und entlang der Schnellstraße S33 bei Herzogenburg in Niederösterreich wird erstmals eine Lärmschutzwand aus Schilf getestet. Derzeit gibt es auf den Autobahnen 1.400 Kilometer Schutzwände.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der Autobahn-Rastplätze. „Wir müssen die Bedürfnisse der Lkw-Fahrer und der Reisenden abdecken und die Rastplätze so konfigurieren, dass es für die Kunden ein Highlight darstellen wird“, sagt Hufnagl. So werden Rastplätze mit Ladestationen für E-Pkw und E-Lkw ausgerüstet. Bisher gibt es alle 62 Kilometer eine Lademöglichkeit; insgesamt sind bisher an 36 Standorten 220 Ladepunkte in Betrieb.