Österreicher fahren immer leistungsstärkere Autos

Die durchschnittliche PS-Leistung heimischer Autos steigt. Das liegt auch an den E-Autos. Diese werden am Gebrauchtwagenmarkt immer beliebter.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Die durchschnittliche PS-Zahl in Österreich stieg von 109 PS im Jahr 2015 auf 129 PS im Jahr 2024, mit Vorarlberg und Wien an der Spitze.

Am Gebrauchtwagenmarkt wurden im ersten Halbjahr 2025 mehr E-Autos und Hybridfahrzeuge zugelassen, wobei der Anteil von Alternativantrieben 14,7 Prozent beträgt.

VW, BMW und Audi sind die meistzugelassenen Marken bei Gebrauchtwagen, während Peugeot und BMW die größten Zuwächse verzeichnen.

Die Autos der Österreicherinnen und Österreicher werden immer leistungsstärker. Laut Daten der Wiener Städtischen Versicherung hat die durchschnittliche PS-Zahl in den vergangenen 10 Jahren um 18,1 Prozent zugelegt - von 109 PS im Jahr 2015 auf 129 PS im Vorjahr 2024. Der Trend ziehe sich durch alle Bundesländer, schreibt die Versicherung am Montag. Die stärksten Autos fahren die Vorarlberger mit durchschnittlich 141 PS, gefolgt von Wien (140 PS), Salzburg (135 PS) und dem Burgenland (128 PS). Die geringste durchschnittliche PS-Zahl gab es hingegen in Niederösterreich und Oberösterreich (je 122 PS). Dazwischen liegen Tirol (126 PS) sowie Kärnten/Osttirol und die Steiermark (je 123 PS).

In Vorarlberg ist der Wert seit 2015 außerdem um 22,6 Prozent angestiegen, in Wien legte er um 19 Prozent zu und in Salzburg um 19,8 Prozent. Einen starken Anstieg gab es auch im Burgenland mit plus 21,2 Prozent. Das geringste PS-Plus verzeichnete die Steiermark mit plus 13,5 Prozent. PS-Anstieg auch wegen steigender Zahl an E-Autos Ein Grund für die zunehmenden PS sei auch die steigende Zahl an E-Autos in Österreich, so die Wiener Städtische. Denn Elektroautos haben oft deutlich über 100 PS und ihre Beliebtheit wächst. Ihr Anteil in Österreich an allen Pkw ist allerdings nach wie vor klein, der Großteil der Autos sind immer noch Benziner oder Dieselautos.

E-Autos am Gebrauchtwagenmarkt beliebter Am Gebrauchtwagenmarkt werden E-Autos und Wagen mit Hybridantrieben beliebter. Im ersten Halbjahr 2025 wurden knapp ein Viertel (24,7 Prozent) mehr gebrauchte Elektroautos zugelassen, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Deutliche Steigerungen gab es auch bei Pkw mit Benzin-Elektroantrieb (plus 39,5 Prozent) und Pkw mit Diesel-Elektroantrieb (plus 28,6 Prozent). Insgesamt wurden 428.250 gebrauchte Pkw (plus 4,2 Prozent zur Vorjahresperiode) in Österreich zugelassen. Bei Pkw mit Dieselantrieb gingen die Zulassungen um 2,2 Prozent zurück, für Benziner stieg sie um 4,2 Prozent. Gebraucht-Pkw mit Verbrennerantrieb haben allerdings immer noch einen sehr hohen Anteil an den Gesamtzulassungen. 36,9 Prozent entfielen im ersten Halbjahr 2025 auf Benziner, 48,4 Prozent auf Diesel.

Der Anteil von Elektroautos lag dagegen bei lediglich 3,9 Prozent, 7,9 Prozent waren es für Pkw mit Benzin-Elektroantrieb und 2,8 Prozent für Pkw mit Diesel-Elektroantrieb. Insgesamt hatten Pkw mit alternativen Antriebssystemen einen Anteil von 14,7 Prozent am Gebrauchtwagenmarkt, das war rund jeder siebente gebraucht zugelassene Pkw. VW, BMW und Audi am häufigsten zugelassene Marken Besonders beliebte Marken für Gebrauchtwagen waren VW (Anteil: 18,9 Prozent), BMW (9,7 Prozent), Audi (9,3 Prozent). Die stärksten Zugewinne im Halbjahr gab es bei Peugeot (plus 10,0 Prozent), BMW (plus 6,7 Prozent), Opel (plus 6,1 Prozent), Mercedes (plus 4,7 Prozent).