Leistungsstarke Chips statt PS: Trends der Automesse in Shanghai

Mit elektrobetriebenen Motoren sorgen Autohersteller in China längst schon nicht mehr für Erstaunen. Sie sind auf chinesischen Straßen bereits Normalität. Bei der Automesse in Shanghai buhlen über 70 Marken , darunter Autogrößen wie BYD, VW, Mercedes-Benz, mit neuen Innovationen und futuristischen Designs um die Aufmerksamkeit der Messebesucher. Bereits wenige Tage zuvor sorgt der Batterie-Hersteller CATL beim hauseigenen Tech Day für Aufregung, denn eine Batterie, die mit einer Ladezeit von nur 5 Minuten soll, eine Reichweite von bis zu 800 Kilometer erzielen.

Der Trend geht insgesamt klar in eine Richtung: Autos sollen laut Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius in Zukunft „Supercomputer auf Rädern“ sein. Schon lang reicht es nicht mehr, dass Autos sicher von A nach B befördern. Heute sollen sie digitalisiert, unterhaltend, schlau und bequem sein. Mercedes etwa präsentiert seinen neuen elektrobetriebene Luxus-Van „Vision V“. Ausgestattet mit einem 65 Zoll großen Bildschirm, sieben Projektoren, einem in den Tisch integrierten Schachbrett, Gaming-Controllern und 42 Lautsprechern kann das Fahrzeug schnell zum Kino oder Konzertsaal umfunktioniert werden.