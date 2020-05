Ausverkauf und Christkind konnten Bilanz nicht retten

Schon fast traditionell sind ein Viertel der Betriebe überschuldet, ein Drittel weist ein negatives Eigenkapital aus. Viele Umsätze werden mit Rabattaktionen erkauft. Im Lebensmittelhandel liegt der Aktionsanteil bei mehr als 30 Prozent, im Textilhandel knapp darunter.

Neben dem Preisdruck in den Einkaufsstraßen steigt auch die Konkurrenz aus dem Internethandel. Geschätzte 4,5 Milliarden Euro geben die Österreicher insgesamt bei Einkäufen per Mausklick aus. Besonders ärgerlich für die Branche ist die Tatsache, dass davon rund 2,6 Milliarden Euro auf die Konten ausländischer Konkurrenten fließen. Die Bundessparte Handel will nun die heimischen Betriebe motivieren, verstärkt aufs Internet zu setzen. Von einem „Handelskrieg“ und „Beratungsdiebstahl“ will Spartenobfrau Bettina Lorentschitsch aber nicht sprechen. Schließlich würde es auch Kunden geben, die sich im Internet informieren und dann in einem Geschäft einkaufen. Und nicht nur umgekehrt.

Für das laufende Jahr ist Lorentschitsch optimistisch: „Die stabile Arbeitsmarktlage und die guten Kollektivvertragsabschlüsse geben Grund zur Hoffnung.“

Die Hoffnung, dass das Weihnachtsgeschäft die Bilanz 2012 rettet, hat sich allerdings nicht erfüllt. Die Umsätze blieben mit 1,52 Milliarden Euro drei Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im Weihnachtsgeschäft schnitten der Schuh- und Sportartikelhandel sowie Drogerien am besten ab.