Austrittsdebatte um Griechenland kocht wieder hoch

Ob Drohgebärde vor den Wahlen oder Kursschwenk: Der Spiegel berichtete unter Verweis auf Regierungskreise, dass sich Berlin einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone vorstellen könne. Sollte die Syriza-Partei des Euro-Rebellen Alexis Tsipras am 25. Jänner als Sieger aus den Parlamentswahlen gehen, sei so ein Schritt sogar fast unausweichlich, schrieb das Magazin. Ein Sprecher der deutschen Regierung wollte am Sonntag nichts von einer Kursänderung wissen. " Griechenland ist in der Vergangenheit seinen Verpflichtungen nachgekommen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Griechenland auch weiterhin seinen Verpflichtungen nachkommen wird."

Damit spielt er indirekt auf die vollmundigen Aussagen Tsipras an, der in Umfragen vor den regierenden Konservativen liegt. Der 40-Jährige will sein Land aus den Zwängen der Troika befreien, als neuer Premier den Sparkurs aufgeben und die Schulden des Landes nicht mehr länger bedienen. Die von den internationalen Gläubigern diktierten Sparbedingungen seien "sowohl irrational als auch destruktiv". Zudem fordert seine Partei einen weiteren Schuldenschnitt und den Kauf griechischer Anleihen durch die EZB. Tsipras rudert aber, je näher der Wahltermin rückt, zurück. Er will, dass sein Land in der Euro-Zone bleibt.