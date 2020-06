Aussicht auf Wachstum "ungewöhnlich ungewiss"

In Österreich hat sich – wie berichtet – das Wirtschaftsklima zuletzt wieder aufgehellt. Am Dienstag präsentierte die Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer ihr aktuelles Stimmungsbarometer. Demnach sind die rund 143.000 heimischen Klein- und Mittelbetriebe, vom Friseur über den Tischler bis zum Textilreiniger, für 2012 gedämpft optimistisch. Laut Umfrage der KMU Forschung Austria verlief die wirtschaftliche Entwicklung zu Jahresbeginn etwas schwächer als vor einem Jahr. "Es herrscht zwar keine Weltuntergangsstimmung, aber die Stimmung war schon einmal besser", fasst Walter Bornett, Chef der KMU Forschung Austria zusammen.

Negative Auswirkungen auf die Beschäftigungslage seien für heuer nicht zu befürchten, so Bornett. 70 Prozent der befragten Betriebe wollen ihren Personalstand konstant halten, 26 Prozent neue Mitarbeiter einstellen. Die Branche beschäftigt 580.000 Mitarbeiter.

Im Vorjahr erwirtschaftete die Sparte Gewerbe und Handwerk ein reales Umsatzplus von 1,2 Prozent. "Damit hinken wir der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zwar hinterher, dafür machen wir auch die Ausschläge nach unten nicht so stark mit", interpretiert Spartenobmann Konrad Steindl die Zahlen. Sein Ziel ist es, die Exporttätigkeit der Betriebe weiter anzukurbeln.