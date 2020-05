Ausbau der Hotels, aber weniger Betten

Die Auslastung der Betriebe verbessert sich. Allerdings erkaufen sich viele Hoteliers Nächtigungen mit Billigangeboten. So liegt der durchschnittliche Netto-Nächtigungserlös pro Bett und Nacht in der 4- und 5-Sternhotellerie derzeit bei 69 Euro. „Bei den hohen Investitionen ist das nicht gerade ein brüllendes Ergebnis“, kommentiert ÖHT-Geschäftsführer Wolfgang Kleemann.

Kleemann schätzt, dass die 12.000 Beherbergungsbetriebe des Landes insgesamt etwa 2,8 Milliarden Euro jährlich in ihre Häuser stecken müssen, um den Status Quo zu halten. Dafür Geld von der Bank zu bekommen, ist immer schwieriger, sagen 39 Prozent der Unternehmer in einer Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Die ÖHT ist für kleine und mittelständische Tourismusbetriebe Anlaufstelle für Finanzierungen und wickelt die Tourismusförderungen des Bundes ab. 2013 wurde ein Gesamtfinanzierungsvolumen von 800 Millionen Euro von ÖHT, etwa in Form von Haftungsübernahmen und Zuschüssen, mitbetreut.