Aus Wieselburg in die Welt: 550 neue Jobs in Österreich

Der chinesische Standort in Dalian, an dem für europäische und lokale Kunden produziert wird, wurde um 900 Mitarbeiter aufgestockt. Mit seinen acht Standorten in sieben Ländern – neben Österreich Slowakei, Tschechien, China, Indien, Mexiko und USA – droht ZKW zwischen die Fronten eines möglichen Handelskrieges zu geraten.

Das Ringen um neue NAFTA-Verträge wird ebenfalls genau beobachtet: ZKW unterhält nämlich einen Standort in Silao (Mexiko) und ein Vertriebs- und Entwicklungsbüro in Troy (USA). Drohende Strafzölle seien „natürlich ein Thema“, sagt Wöss. Man sei notfalls gerüstet, hoffe aber sehr, dass es bei Ankündigungen bleibt. Durch die eng verwobenen Lieferketten und wechselseitigen Abhängigkeiten wären auch in den USA Arbeitsplätze gefährdet.