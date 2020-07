Hauen und Stechen um ÖIAG-Spitze

Werner Muhm

Muhm

ÖIAG

AK-Direktor, enger Berater von Bundeskanzler, riet am Mittwoch den Aufsichtsräten der Staatsholding, "sich sehr gut zu überlegen, wen sie zum Vorsitzenden wählen". Übergab es heftigen Streit zwischenSPÖ und. Die Schwarzen waren nicht damit einverstanden, dass der einflussreiche Arbeiterkämmerer in den Aufsichtsrat einer aufgewertetenneu kommt.

Im Moment jedenfalls sei es "das geringste Übel, wenn in der ÖIAG alles so bleibt wie es ist", meint Muhm. Seine Vorstellung von einer ÖIAG neu: Eine starke Staatsholding, die Anteile an wichtigen österreichischen Großunternehmen absichert.

Der Telekom-Deal mit America Movil ist zwar gelaufen, doch die AK brachte eine Anzeige bei der Finanzmarktaufsicht ein. Mit der Begründung, dass Melde- und Veröffentlichungspflichten nicht eingehalten wurden. Muhm fordert Nachschärfungen im Aktienrecht. Aufsichtsräte sollen Unterlagen mindestens sieben Tage vorher erhalten und Arbeitnehmer-Vertreter nicht durch Syndikatsversammlungen überdribbelt werden.