Aufsichtsrätinnen: Eine sehr konsequente Ministerin

Mit Gewesslers Amtsantritt war rasch klar, dass eine Chefin kommt, der mehr Frauen in Führungspositionen ein ernsthaftes Anliegen sind. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen konsequent bevorzugt. Dass sich Gewessler bei Postenbesetzungen vorher oft nicht in die Karten schauen lässt und sehr eigenständig entscheidet, stößt beim türkisen Regierungspartner nicht immer auf große Freude. Allerdings hat die grüne Ministerin bis dato keinen Fehlgriff gemacht.

Bis 2024 will die Regierung in staatsnahen Unternehmen eine Frauenquote von mindestens 40 Prozent erreichen. Gewessler hat die Latte schon übersprungen und den Anteil von 37 auf 49 Prozent erhöht. In 14 Unternehmen wird die Quote bereits erfüllt. Dass der Frauenanteil schon beim Amtsantritt höher war als in anderen Ministerien, ist Vorgängerin Doris Bures zu verdanken. Die SPÖ-Ministerin hievte im von Männern dominierten Verkehrs- und Technikressort etliche Frauen in die Führungsetagen.