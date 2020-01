Aufsicht warnt vor Leichtsinnigkeit bei grünen Finanzierungen

Derzeit aber steckt der Finanzmarkt noch tief in Investitionen, welche die Klimakrise noch anheizen. Laut Mark Carney, dem Gouverneur der Bank of England, finanziere das globale Finanzsystem zur Zeit Projekte, deren -Ausstoß die Erderwärmung um mehr als vier Grad Celsius erhöhe. Weltweit sind in 25 Staaten bereits mehr als 1.000 Schadensersatzklagen wegen Klimaschäden anhängig.

Ettl warnte vor sogenanntem „Green Washing“, „wenn nicht die Investitionen und die Produkte nachhaltig sind, sondern nur die Schreibe der Marktetingabteilung“. Das werde sich die FMA im Sinne des Konsumentenschutzes „genau anschauen“.

Die Europäische Bankenaufsicht beschäftige sich derzeit intensiv mit grünen Finanzierungen, auch mit deren Definition. Atomkraft werde beispielsweise in Österreich nicht als klimafreundlich gesehen, in anderen Ländern wie etwa Frankreich dagegen schon. Der Klimawandel ist heuer auch das Schwerpunkt-Thema der FMA, die an einem Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken arbeitet.

andrea hodoschek