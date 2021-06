Aufbruch in Afrikas Boom-Markt

Afrikas

Die Chinesen haben die Chancen im bevölkerungsreichsten Landlängst erkannt: Sie bauen Straßen, kaufen Kraftwerke und investieren in den Strommarkt.wagt sich erst langsam in diesen Markt, aussind gerade einmal eine Handvoll Unternehmen – darunter die(Krankenhaus-Bau),(Schalungstechnik), VA Intertrading (Agrarhandel) und Haas Waffelmaschinen – präsent. Aber es sollen bald viel mehr werden.

Leitl ist mit einer Delegation von 25 Firmen-Vertretern in die 21-Millionen-Einwohner Stadt Lagos gereist, um erste Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Chancen sind riesig, aber auch die Gefahren. Nigeria ist ein heißes Pflaster, die Gegensätze im Land könnten größer nicht sein: Nigeria ist der sechstgrößte Erdölexporteur der Welt und muss beinahe seinen gesamten Treibstoff importieren, weil die staatlichen Raffinerien nicht funktionieren; das Land zählt zu den wichtigsten Champagner-Importeuren der Welt, Millionen Nigerianer aber wissen nicht einmal, was Champagner ist; der reichste Mann Afrikas ist Nigerianer (siehe unten) und die Hälfte der Bevölkerung lebt von weniger als zwei Dollar am Tag. Es mangelt nicht nur an asphaltierten Straßen, sondern auch an funktionierender Stromversorgung. Hotels, Betriebe und Bürogebäude müssen Strom mit eigenen Dieselgeneratoren erzeugen. Korrupte Regierungen haben über viele Jahre kein Geld in die Infrastruktur gesteckt. Die Milliarden aus dem Ölverkauf sind nur wenigen zugutegekommen.