Auf der grünen Welle: Das Auslaufmodell Plastiksackerl

Pro und Contra: Zahlen fürs Sackerl?

Pro

Das Jutesackerl liegt daheim gut verstaut im Schrank – mit vielen papierenen Artgenossen. Doch der Einkauf kann wie so oft nicht warten. Dass man an der Kassa für die Papier-Tragtasche zur Kasse gebeten wird, ist eben so. Mehr noch, es ist berechtigt: nicht nur im Lebensmittelhandel, auch in Boutiquen. Denn jedes Verpackungsmaterial – ob Plastik, Biokunststoff und Papier – verursacht Müll, der entsorgt werden muss. Die Umwelt leidet und Konsumenten sollen weitermachen wie bisher? Bezahlen leitet einen Lernprozess ein. Die eben erstandene Tragtasche kommt in den Schrank, eine ältere wird zum Altpapiersackerl. Der Kreislauf beginnt. Bis zum nächsten Mal – zahlen, bitte.

Katharina Salzer

Contra

Zugegeben, wer sich im Auto zum Wocheneinkauf im Großmarkt aufmacht und dabei keine Tragemöglichkeiten dabei hat, soll ruhig extra fürs Sackerl zahlen. Denn dass er dort viel einkaufen wird, ist wohl keine Überraschung. Nicht so jedoch beim spontanen Bummel durch die Stadt, wo einem plötzlich das Paar Stiefel oder die Jacke in der Auslage anlacht. Auf Verdacht trägt dafür niemand ein großes Sackerl mit sich herum. Daher kann sich der Kunde zu Recht erwarten, dass es bei einem Kauf von Waren im dreistelligen Eurobereich das Sackerl gratis dazu gibt. Das schaffen kleine Einzelhändler doch auch. Aber vielleicht haben sich diese noch nicht die üppige Marge bei einem 30-Cent-Sackerl ausgerechnet.

Robert Kleedorfer