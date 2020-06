AUA-Vorstand Malanik muss von Bord

Für Roland Ger­lach, Anwalt des Betriebsrates, dürfte der Betriebsübergang zur Tyrolean wegen der vielen ungeklärten arbeitsrechtlichen Probleme bis zu 280 Millionen Euro kosten, "aber keinen Cent bringen". Durch die Aufkündigung des Tyrolean-KV gelte nämlich ab 1. Juli weiterhin der AUA-KV. Einseitige Unternehmensrichtlinien statt eines KV seien ferner ungesetzlich, glaubt Gerlach.

Die AUA-Führung zeigt sich vom Kampfgeist des Betriebsrates wenig beeindruckt und hält am Übergangsplan eisern fest. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden – erst am Wochenende kam es wegen rätselhafter Krankenstände wie berichtet zu Flugausfällen – soll es aber in den nächsten Tagen Gespräche mit dem Betriebsrat geben. Dabei soll es aber bereits um die Modalitäten für den Betriebsübergang gehen, stellt AUA-Sprecher Peter Thier klar und appelliert an den Betriebsrat, "alles daranzusetzen, Piloten und Flugbegleiter an Bord zu behalten".