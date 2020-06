AUA: Übergang auf Tyrolean-KV ab Juli fix

Für die AUA brechen ab 1. Juli neue Zeiten an. Der Vorstand zieht seinen ursprünglichen Plan jetzt durch und leitet einen Betriebsübergang auf die AUA-Tochter Tyrolean ein, um die Personalkosten nachhaltig zu senken. Der gesamte Flugbetrieb mit rund 80 Flugzeugen wird in der Tyrolean gebündelt. Knapp 600 AUA-Piloten und 1500 FlugbegleiterInnen müssen damit zum Teil deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Am meisten nachlassen müssen jene Piloten, die nach dem alten AUA-Kollektivvertrag (KV) entlohnt werden.

Am späten Montagabend platzten überraschend die finalen Verhandlungen mit dem Betriebsrat über letzte Details zu einem bereits ausverhandelten neuen, billigeren Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal. Als letzte Hürde hatte nur noch die mehrheitliche Zustimmung der Belegschaft gefehlt. Diese wollte aber zuvor noch letzte Details geklärt haben.

Daraus wurde nichts. Bord-Betriebsratschef Karl Minhard zeigte sich in einer ersten Reaktion nach Scheitern der Verhandlungen enttäuscht: „Es kommt jetzt die schlechteste Lösung, aber wir nehmen sie zur Kenntnis.“ Der Zeitdruck, den die AUA aufgebaut habe, sei zu groß gewesen.