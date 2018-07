AUA stellt Flugplan ab Herbst neu auf

Die Austrian Airlines bauen ihr Streckennetz um und nehmen unwirtschaftliche Verbindungen aus dem Flugplan. Wer mit der AUA nach Hongkong, Havanna oder Colombo will, muss sich beeilen. Ab dem Winterflugplan, also ab Ende Oktober, werden die Strecken gestrichen, Miami wird zumindest über den Winter aus dem Plan genommen. Bereits ab Mitte September sind die Verbindungen in die iranischen Städte Isfahan und Schiras Geschichte und auch innerhalb Österreichs gibt es Einsparungen. Die Verbindung Wien – Linz wird am 28. Oktober zum letzten Mal geflogen. Die AUA muss profitabler werden, hatte Carsten Spohr, Chef des Lufthansa-Konzerns, zuletzt mehrmals in Richtung Wien gefordert. AUA-Chef Andreas Otto will genau das mit seinem neuen Streckenplan erreichen.

„Wir nutzen die frei werdenden Kapazitäten, um bestehende Strecken auszubauen, vor allem Richtung Nordamerika“, erläutert der AUA-Vorstand im KURIER-Gespräch. „Mit diesen Maßnahmen wollen wir vor allem die Geschäftsreisenden und Transferpassagiere in Osteuropa ansprechen und damit auch mehr Kunden gewinnen.“ Geht seine Rechnung auf, soll die Passagierzahl mit dem neuen Flugplan um zehn Prozent gesteigert werden, 2017 hatte die Airline insgesamt 12,9 Millionen Fluggäste befördert.