AUA: Rettung verzögert sich - ab 1. Juli aber schon Langstreckenflüge fix

Bei der Staatshilfe für die Lufthansa-Tochter AUA dürfte sich der Durchbruch verzögern. Und das wohl bis nächste Woche.

Wie mehrere Insider diversen Medien berichten, findet ein für heute, Donnerstag, geplantes Treffen zwischen dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Kanzler Sebastian Kurz vorerst nicht statt.

Das Bundeskanzleramt lehnte einen Kommentar dazu auf APA-Anfrage ab.

Spohr hatte am Mittwoch in einer Telefonkonferenz von einem Treffen mit Kurz für heute, am Donnerstag, gesprochen und einen Durchbruch noch in dieser Woche erwartet.