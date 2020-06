AUA-Pilotenstreit spitzt sich zu

Zu Pfingsten könnte es noch einmal zum Kräftemessen zwischen AUA-Vorstand und Piloten kommen. Damit es keine Flugausfälle gibt und Passagier am Boden bleiben – das Horror-Szenario für jede Airline –, sorgt die AUA mithilfe ihrer Konzernschwestern Lufthansa und Swiss vor.

Etliche AUA-Strecken in Westeuropa wie zum Beispiel Wien– Frankfurt oder Wien– Zürich werden nicht mit eigenen Maschinen und Crews bedient, sondern gleich mit Flugzeugen und Besatzungen von Lufthansa und Swiss. Damit bei vermehrten "Unfit-to-fly"-Meldungen von Piloten genügend Ersatzkapazitäten vorhanden sind. Dieser Notfallplan ist so lange in Kraft, bis sich der Konflikt beruhigt hat.