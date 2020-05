AUA-Mitarbeiter proben den Aufstand

Der neue AUA-Chef Jaan Albrecht ist mit der in Österreich üblichen Praxis bei Sparpaketen noch nicht vertraut. Dass er gleich einen fix und fertigen Entwurf für einen neuen Kollektivvertrag präsentierte, sorgt trotz Videobotschaften über die Notwendigkeit des Sanierungsprogramms für Empörung in der Mannschaft. „Beschämend“ sei eine solche Vorgangsweise, kritisierte Alfred Junghans, Chef des Boden-Betriebsrates der rund 2800 kaufmännisch-technischen Mitarbeiter.

Der Inhalt des Papiers trieb am Freitag unter den rund 1000 Teilnehmern einer Betriebsversammlung im AUA-Hauptquartier am Flughafen Wien die Emotionen noch höher. Albrecht will die Kosten der schwer defizitären Lufthansa-Tochter AUA heuer um rund 140 Millionen Euro senken.