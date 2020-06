AUA lockt mit Friedensangebot

AUA-Chef Jaan Albrecht gibt zu, dass er den Stolz der Mitarbeiter, bei der rot-weiß-roten Airline zu arbeiten, "unterschätzt" habe. Als er vor zwei Jahren den Kollektivvertrag für die AUA-Piloten und -Flugbegleiter kündigte und den Betriebsübergang auf die kostengünstigere AUA-Tochter Tyrolean durchzog.

Man wolle "Frieden im Hause AUA, Rechtssicherheit und die Entscheidung nicht Richtern in Straßburg überlassen", rudert Albrecht nun zurück. Nachdem zehn Monate lang ergebnislos mit dem Betriebsrat Bord über einen neuen Kollektivvertrag verhandelt wurde, legte Albrecht am Montag der Belegschaft ein neues Angebot vor.

Der Betriebsübergang wird zurückgenommen. Alle 3100 fliegenden Mitarbeiter sollen künftig bei der AUA beschäftigt sein, die Regionalflugtochter wird in die Muttergesellschaft hineinfusioniert. Was bedeutet, dass Tyrolean von der Bildfläche verschwindet. Gegenüber den Kunden tritt die AUA dann nur noch mit einer Marke auf. "Flown by Austrian, operated by Austrian", erklärt Tyrolean-Chef Klaus Froese.

Die Eckpunkte des Angebots sind flexiblere Flugzeitenregelungen, ein neues Karrieremodell samt Gehaltstabelle, eine Erfolgsbeteiligung am Unternehmensgewinn sowie Änderungen beim Pensionskassen-Modell. Den rund 980 Mitarbeitern, die noch im leistungsorientierten Betriebs- pensionssystem sind (fixe Pensionszusage, die bis zu 60 Prozent zwischen ASVG-Pension und Letztgehalt abdeckt), wird eine Abschlagszahlung von 15.000 Euro für Flugbegleiter und bis zu 305.000 Euro für Kapitäne angeboten. Die Arbeitszeiten würden flexibler gestaltet und sich um fünf Prozent erhöhen.

Um wie viel dieser neue KV gegenüber der Tyrolean-Regelung mehr kostet, wollte Albrecht nicht beziffern. Allein die Abschlagszahlungen für die Pensionen würden sich auf einen "hohen zweistelligen Millionenbetrag" summieren.