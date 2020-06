AUA kürzt Pilotengagen um bis zu 30 Prozent

Bord-Betriebsratschef Karl Minhard schrieb in seinem Info-Mail an die rund 600 AUA-Piloten und 1500 Flugbegleiter von einem Verhandlungsergebnis mit vielen Härten. Aber auch von einer "realistischen Chance, eine Katastrophe für unsere AUA und all ihre Mitarbeiter abzuwenden". Obwohl die von Betriebsrat und AUA-Vorstand in letzter Sekunde ausverhandelte Einigung – der KURIER berichtete bereits – deftige Einkommenseinbußen bedeutet, dürfte der Großteil der Belegschaft das Paket akzeptieren. Für Montag wird das Ergebnis der internen Internet-Abstimmung erwartet.

In Summe bringt die Einigung bei Bord- und Bodenbelegschaft 45 Millionen Euro Einsparung, der Großteil davon kommt von den fliegenden Mitarbeitern. Inklusive der Steigerung der Produktivität durch längere und flexiblere Arbeitszeiten. Am schmerzhaftesten sind die Einschnitte bei den rund 300 altgedienten Piloten, die künftig um bis zu 30 Prozent weniger verdienen. Deren Spitzengehälter erreichen derzeit bis zu 15.000 Euro monatlich. Insgesamt liegen die Bord-Personalkosten bei 140 Millionen Euro im Jahr.