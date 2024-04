AUA-Bordpersonal: Suche nach kreativer Lösung bei KV-Verhandlungen

Die Lage könnte nicht verzwickter sein. Am Montagnachmittag trafen sich die Verhandler für einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal (3.500 Mitarbeiter) zum 18. Gespräch. Die Positionen liegen noch weit auseinander. Das AUA-Management um Verhandler Francesco Sciortino bietet den Piloten und Flugbegleitern eine Erhöhung von 18 Prozent und für die Co-Piloten eine Erhöhung um 28 Prozent an, die Laufzeit des Kollektivvertrags soll zwei Jahre betragen.

Nachaltige Lösung

„Wir gehen mit dem Anspruch in die Verhandlungen, um am Ende des Tages eine sinnvolle Lösung für die Kolleginnen und Kollegen zu finden. Die Positionen liegen durchaus auseinander, aber es liegt an beiden Seiten, aufeinander zu zugehen und sich zu einigen“ sagt vida-Gewerkschafter Daniel Liebhart zum KURIER. „Genauso wie zum Streiten zwei gehören, gehören zwei dazu, sich zu einigen. Am Ende müssen unsere Mitglieder mit der Lösung auch zufrieden sein.“

Spießen wird es sich weiter dran, dass die AUA Einmalzahlungen in die Erhöhung einrechnet. „Was wir nicht machen, ist eine Mogelpackung mit Einmalzahlungen als nachhaltige Gehaltserhöhung unseren Mitgliedern verkaufen“, sagt Liebhart. „Einmalzahlungen können ein Teil eines Pakets sein, sie sind keine nachhaltige Erhöhung.“ .

Indes wollte AUA-Sprecherin Sophie Matkovits zu den aktuellen Verhandlungen keine Stellungnahme abgeben.