AUA bleibt weiterhin auf Sparkurs

Bereits im Gange ist die Verkleinerung der AUA-Flotte. So seien noch acht von den ursprünglich 18 Dash Turboprops Teil der Flotte. Mit Ende März sollen aber auch die verbleibenden Maschinen aus dem Betrieb genommen werden. Bis Jahresende soll zudem die Halbierung der B767 Flotte von sechs auf drei Maschinen abgeschlossen werden. Geplant sei auch, dass ab Sommer 2021 monatlich eine A319-Maschine die Flotte verlässt. Am Ende sollen noch 60 Flugzeuge (statt 80) übrig sein.

Verschiebung

Weiters wird die Halbierung der Büroflächen im Austrian Hauptgebäude nach vorne verschoben, Ziel ist nun die Umsetzung bis zum Sommer 2021, ursprünglich war bis Herbst angepeilt. Die Kurzarbeit will die AUA auch weiterhin in Anspruch nehmen. Die Verlängerung "sei der entscheidende Hebel, um möglichst viele Jobs in unserem Unternehmen abzusichern", so der AUA-CEO Alexis von Hoensbroech.

Wegen des massiven Rückgangs bei der Passagierflug-Nachfrage will sich die Lufthansa-Tochter außerdem stärker auf Frachtflüge konzentrieren. Hier gebe es weiterhin eine große Nachfrage. Wir werden versuchen, unser Engagement im Cargo-Geschäft in den kommenden Monaten weiter auszubauen, um die internationalen Lieferketten von und nach Österreich bestmöglich bedienen zu können", sagte Trestl.