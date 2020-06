AUA-Betriebsrat warnt vor Flugplan-Chaos

Im Streit um die Piloten-Gehälter bei den Austrian Airlines ( AUA) fliegen Vorstand und Betriebsrat weiter auf Crashkurs. Der Betriebsrat Bord warnte am Freitag eindringlich vor Problemen im Sommerflugplan, sollte es zum zwangsweisen Umstieg auf den billigeren Tyrolean-Kollektivvertrag und damit zu Massen-Abgängen von Piloten kommen. "Wenn 200 bis 300 Piloten die AUA verlassen, bleibt sie am Boden, das wäre fast wie ein Konkurs", sagte Bordbetriebsrats-Chef Karl Minhard. Sobald der AUA-Aufsichtsrat den angedrohten Betriebsübergang auf die Tyrolean beschließt – dies könnte schon kommenden Donnerstag sein –, haben die Mitarbeiter ein einmonatiges, außerordentliches Kündigungsrecht mit vollen Abfertigungsansprüchen. Der Betriebsrat kündigt ferner eine Klagsflut an.