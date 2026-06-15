AT&S-Aktienkurs steigt durch besseren Ausblick rasant

Das steirische Unternehmen AT&S hat den Ausblick auf sein Geschäftsjahr 2026 nach oben korrigiert und damit seinen Aktienkurs nach oben katapultiert. Im Frühhandel stieg der Kurs um mehr als 30 Prozent von 160 auf knapp 200 Euro. Das Unternehmen steuert damit auf den größten Tagesgewinn seiner Geschichte zu. Statt 30 bis 35 Prozent Umsatzwachstum erwartet AT&S nun 45 bis 55 Prozent Umsatzwachstum, wie Bondguide berichtet . Die EBITDA-Marge soll zwischen 32 und 37 Prozent liegen. Zuvor lautete die Prognose 25 bis 29 Prozent.

KI-Boom sorgt für regen Kundenzulauf

Grund für die gesteigerten Erwartungen ist der KI-Boom. AT&S fertigt Hardware für Rechenzentren, die sich auf Künstliche Intelligenz spezialisieren, und baut seine Produktionskapazitäten dafür laufend aus. Geplant ist etwa eine Vergrößerung des Werks in Kulim, Malaysia, die 1,5 bis 2 Milliarden Euro kosten soll.

Die Investitionsausgaben sollen durch langfristige Zusagen von Kunden finanziert werden. AT&S will seine Investitionen deutlich erhöhen. Bislang wurden für das laufende Geschäftsjahr 400 Millionen Euro dafür veranschlagt. Nun sollen es 1 bis 1,2 Milliarden Euro sein.