Atos setzt auf Österreich als Drehscheibe

Aktuell beschäftigt Atos knapp 1800 Mitarbeiter in Österreich und 5300 in der ganzen Gruppe. Wie viele in der Branche sucht Kopf derzeit vergeblich nach SAP-Beratern oder Systemadministratoren. "Wir haben aktuell 100 offene Stellen im Technik-Bereich."

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Atos Österreich und Osteuropa den Umsatz um knapp zehn Prozent auf 311 Mio. Euro steigern. In Österreich gab es laut Kopf nur ein kleines Plus, das größte Wachstum werde derzeit in der Türkei, Russland und Polen erzielt.

Für heuer ist der Atos-Chef gedämpft optimistisch. Vor allem die geplanten Einsparungen beim Staat würden auch die IT-Branche treffen. Ein Drittel des Umsatzes entfalle auf den

öffentlichen Sektor. In der Industrie sowie bei Banken hofft Kopf mit Outsourcing punkten zu können. Im Bereich Cloud Computing kooperiert Atos künftig eng mit EMC und VMware. Einer der größten Atos-Kunden ist übrigens Siemens. Die Deutschen sicherten beim Verkauf als eine Art Mitgift ein weltweites Auftragsvolumen von 5,5 Mrd. Euro in den nächsten sieben Jahren zu.