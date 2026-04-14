Drei Viertel der Österreicher lehnen Atomkraft ab

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40 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sorgen sich zwar nur etwas mehr als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung vor einem Atomunfall. Die Atomkraft lehnt die überwiegende Mehrheit aber ab, wie eine Umfrage der Meinungsforscher von Integral zum Jahrestag des Super-GAU am 26. April ergab. 76 Prozent oder mehr als drei Viertel der Befragten befürworten, dass es in Österreich kein Atomkraftwerk gibt. 58 Prozent sprechen sich sogar für einen Ausstieg aus der Atomkraft in ganz Europa aus.

Nach gewünschten Formen für die Energiegewinnung befragt, sprachen sich nur 12 Prozent der Befragten für Atomkraft aus. Weit mehr Zuspruch erhielten erneuerbare Energien wie Wasserkraft (78 Prozent),

Photovoltaik (77 Prozent),

Windkraft (70 Prozent) und

Biomasse (41 Prozent). Versorgungssicherheit Hauptargument für Atomkraft Befürworter sprechen sich vor allem wegen der Versorgungssicherheit (24 Prozent) für Atomkraft aus. Für 23 Prozent spricht die Kostenersparnis für diese Form der Energiegewinnung. 18 Prozent sehen in ihr laut der Befragung auch Vorteile für den Klimaschutz. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ist mehr als 90 Prozent der Befragten noch immer ein Begriff, bei den Über-50-Jährigen sind es sogar 99 Prozent. 60 Prozent haben deshalb ihre Einstellung zur Atomkraft geändert.