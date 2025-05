Nach historischem Blackout in Spanien: Atomkraft, ja bitte?

Als am Montag vergangener Woche in Spanien plötzlich das Licht ausging, war Juan Bravo gerade am richtigen Ort. Der Abgeordnete von Spaniens konservativer Volkspartei (PP) besuchte das Kernkraftwerk Almaraz im Westen des Landes. Dort warb er für den Weiterbetrieb des AKW. Dann legte ein großflächiger Blackout weite Teile der iberischen Halbinsel lahm.

Ursachenforschung nach dem Stromausfall

Was der politischen Rechten zudem in die Karten spielt: Viele Finger zeigen derzeit auf die Erneuerbaren als Ursache des Stromausfalls, durch den am 28. April Millionen Menschen in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs stundenlang von der Außenwelt abgeschirmt waren. So geht man inzwischen davon aus, dass der großflächige Ausfall in zwei Solarparks im Südwesten des Landes seinen Anfang nahm. Innerhalb von Sekunden brachen dort 15 Gigawatt Leistung weg. Warum es zu diesem Ausfall kam, der wohl eine Kettenreaktion ausgelöst hat, ist unklar.

Spaniens Regierung jedenfalls hält am Anti-Atom-Kurs fest. Zu veraltet und zu teuer sei Atomstrom im Vergleich zu Wind- und Solarenergie. Und: Ökostrom sei keinesfalls unzuverlässig, wehrt man sich. Zuletzt wurde etwa tageweise 100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt – ganz ohne Zwischenfälle.