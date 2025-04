Plötzlich Siesta: So erlebte Madrid den großen Blackout

Im Norden der Hauptstadt macht man weiter, was man am Morgen angefangen hat. In den Bars wird im Dunklen weitergegessen, in den Läden kauft ein, wer Bargeld bei sich hat. Nach einer halben Stunde sind alle auf dem neuesten Stand: Portugal und Frankreich hat es auch getroffen. Erste Gerüchte gehen um, wobei Einigkeit besteht, dass das ein Cyberangriff ist.

Vor den Geschäften bilden sich Grüppchen, Informationen tröpfeln ein. Es ist nicht nur Madrid betroffen, sondern das ganze Land. „Die Kanaren auch?“, fragt jemand. „Die sind in einer anderen Zeitzone, bei denen geht das Licht erst in einer Stunde aus“, sagt ein älterer Spanier. Alle Umstehenden lachen laut.

In den folgenden Stunden machen die Madrilenen das, was sie auch 2020, während der Pandemie, gemacht haben: Sie gehen einkaufen und trinken. Manchmal gleichzeitig. Vor einem kleinen Kiosk versammeln sich die Nachbarn mit Einkaufsackerl und Bierdosen um ein Auto, dessen Radio auf die höchste Lautstärke gestellt ist. Andere hören vom Balkon oder aus den Fenstern gelehnt zu.

Im Radio ist von Menschen die Rede, die in Zügen und Aufzügen eingesperrt sind, die am Flughafen oder Arbeitsort festsitzen, von Ceuta, der spanischen Exklave in Afrika, die per Funk in Kontakt mit Europa steht und von einer Ikea-Filiale, vor der sich Menschen getroffen haben. „Wir zapfen das W-Lan an, die haben einen guten Generator“, ertönt die lachende Stimme einer jungen Frau.