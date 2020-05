Zwei zu eins für Gugler und Living Office

atDie Kommunikationsunternehmen Living Office und Gugler bündeln ihre Ressourcen um aus dieser Symbiose ein grösseres Erfolgspotenzial im Markt Österreich zu erschließen. Kurz gesagt: Gemeinsam erreicht man mehr. Living Office stärkt und erweitert das Agenturgeschäft von gugler. Dort ist die Wertschöpfungskette und Organisation wiederum in die Units Brand, Digital und Print gegliedert. In den Units Brand und Digital streben Ernst Gugler und Ursula Pritz eine Rolle als relevanter Player im überregionalen Markt an.