Zwei Abschminker

int // Andy Bichlbaum und Mike Bonano werden "Yes Men" genannt. Die beiden Aktivisten "stören" gerne die von Medien und Unternehmen kommunizierten Wahrheiten. Die "gefälschte" New York Times mit der Schlagzeile "Iraq War Ends" ging auf das Konto der beiden. Oder eine gefälschte Internet-Seite der Welthandelsorganisation WTO. Dort landete eine Interview-Anfrage für den WTO-Vorsitzenden Mike Moore im Rahmen einer Konferenz in Salzburg. Statt Moore kam Dr. Andreas Bichlbauer und erklärte welchen Sinn der Handel mit Wählerstimmen macht. Der Spiegel, Nr. 7, Seite 86