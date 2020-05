Zumiez Inc. übernimmt Blue Tomato

Blue Tomato ist eine Retail Brand mit starker Verankerung in der Board-Sport-Community. Gründer und Geschäftsführer Gerfried Schuller bleibt nach dieser Übernahme zumindest in den kommenden drei Jahren im Unternehmen, das weiterhin für Schladming aus geführt wird.



Blue Tomato ist Versandhändler und im E-Commerce tätig, betreibt Blue-Tomato.com in 14 Sprachversionen und fünf Stores. Im, mit 30. April abgeschlossenen Wirtschaftsjahr, erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 29,4 Millionen Euro. 75 Prozent dieser Wertschöpfung entstanden über E-Commerce. Dieses Wirtschaftsjahr schloss Blue Tomato auch mit einem Netto-Gewinn von 3,5 Millionen Euro ab.



Zumiez Inc. und Blue Tomato wollen die Akquisition noch in den kommenden Tagen und mit Beendung des zweiten Quartals abschließen.