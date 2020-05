Zum Schluss: Blöde Weihnachtsbeleuchtung

euLichterketten, Lametta, Last Christmas von Wham und verschiedenste heißgemachte Alkohol-Derivate, die erzwungenes, saisonales Business-Socializing gemütlich machen sollen. So grausig kann die Vorweihnachtszeit sein. Lichterkette ist das Stichwort, um einen Schwenk an die britische Südküste und auf die englische Sommer-Metropole Brighton zu machen. Die dortige Stadtverwaltung hat in die 2012er Weihnachtsbeleuchtung Botschaften fleischlicher und verbaler Natur verpackt, um die romantischen Ernsthaftigkeit von Weihnachtsbummel und Christmas-Shopping mit einer Prise Stumpfsinn zu versehen. Seht selbst: