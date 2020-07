Zu wenig Kultur, zu viel Unterhaltung

Streit ums ORF-Programm: Zwei grundverschiedene Betrachtungsweisen einer Ansichtssache.

Die Programmausgewogenheit des ORF sei ungenügend, sagt die Kommunikationsbehörde (der KURIER berichtete). Laut KommAustria hat der ORF von Jänner 2010 bis August 2011 in seinen Fernsehkanälen "nicht dafür gesorgt, dass die Kategorien Information, Kultur, Unterhaltung und Sport in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstanden, wie es der im ORF-Gesetz formulierte, öffentlich-rechtliche Kernauftrag verlangt". In einem entsprechenden Bescheid (er ist nicht rechtskräftig) stellte die KommAustria gleich "mehrere Verletzungen des ORF-Gesetzes" fest. So war im genannten Zeitraum etwa die Kategorie Kultur mit einem Anteil von rund drei Prozent gegenüber der Kategorie Unterhaltung, die einen Anteil von über 50 Prozent aufwies, stark unterrepräsentiert. ORF eins hat laut Behörde sogar einen Unterhaltungsanteil von rund 80 Prozent.