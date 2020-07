Zierl wird Chefredakteurin der Tirolerin

Katharina Zierl, langjährige Redakteurin der Tiroler Tageszeitung wird neue Chefredakteurin der Tirolerin und soll laut Aussendung für „frischen Wind“ bei dem zum Bundesländerinnen-Ring gehörenden Frauenmagazin sorgen. "Der Wechsel vom Tageszeitungs- in den Magazinbereich ist für mich mit vielen Herausforderungen verbunden. Ich bin sehr motiviert, mit dem Team der Tirolerin den erfolgreichen Weg weiterzugehen und hoffe, dabei viele Impulse setzen zu können", erklärt dort Zierl.

Die Bundesländerinnen werden Ende März erstmals per Postwurf an eine Million Haushalte verteilt. "Wir sind ehrgeizig. Wir wollen nicht nur die besten, sondern auch die weitest verbreitetsten Frauentitel des Landes herausgeben", meint Bundesländerinnen-Herausgeberin Uschi Fellner-Pöttler. Mit dem Angebot einer österreichweiten Millionenauflage will man neue nationale Kundenschichten im Anzeigenbereich ansprechen.