Zeitungen fesseln

euDie belgischen Zeitungsverleger werben mit Newspaperworks in eigener Sache und fokussieren sich in ihrer Kommunikation darauf, dass Zeitunglesen spannend sei. Für diese Gattungsmarketing-Kampagne setzt die Agentur Duval Guillaume Modem - eine im Jahr 2012 in Cannes mit 14 Löwen, davon acht in Gold, hochdekorierte Agentur - drei Manager von Auftraggebern der Werbung in chauffierte Limousinen und lässt sie Zeitungen lesen. Dafür verpassen sie Dinge, die sich um die drei Leser ereignen und die sie fesseln. Das ist die eine Lesart des nachfolgend zu sehenden Spots: