Zeitgeist 2012

intFelix Baumgartner, Barack Obama, Oskar Pistorius, Gangnam-Psy, die Olympische Spiele und mehr prägten aus Sicht von Google das HJahr 2012. Der Konzern reflektiert in seinem Jahresrückblick die wichtigsten Ereignisse der Welt, die sich selbstverständlich in der Suchmaschine und auf YouTube auswirkten. In Österreich drehte sich Googles Zeitgeist um Baumgartner, Red Bull, Frank Stronach, den Musiker Julian LePlay, die Schauspielerin Claudia Kottal und den Regisseur Ulrich Seidl. Die meisten Suchanfragen drehten sich aber auch um BMW, das Festival Nova Rock und um Erklärungen was den ACTA sei.