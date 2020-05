Zeit für gepflegten Streit

Ein paar Leute sitzen im Kreis und reden eine Stunde lang über Politik. Klingt langweilig – ist es oft auch.

Und manchmal auch großes Kino: Das Aufeinandertreffen von Kurt Scheuch und Hubsi Kramar „Im Zentrum“ am letzten Sonntag sorgte für Belustigung und Kopfschütteln. Und im Idealfall spannendes, anspruchsvolles Programm für interessiertes Fernsehpublikum.

Belebende Konkurrenz Jeder Sender, der etwas auf sich hält, hat eine Diskussionssendung im Programm. Der ORF macht’s schon seit vielen Jahren am Sonntagabend, derzeit unter dem Titel „Im Zentrum“. Doch auch die Privatsender haben gelernt, dass politische Diskussion ihrem Image und medienpolitischen Standing nicht schadet. Konkurrenz belebt das Geschäft, finden die Verantwortlichen beim ORF und freuen sich über die ambitionierten Redaktionsteams beim Privatfernsehen. Aber wer macht was, warum und wann?

Die österreichischen Politdiskussionen im Überblick.