atNach der Akquisition von Ländlekicker.at durch Russmedia schieden die beiden Gründer der Fussball-Fan-Video-Plattform aus dem Unternehmen aus und setzen ihre Berufslaufbahnen außerhalb Vorarlbergs fort. Daniel Zech wird, wie die Internetszene.at-Recherchen zutage förderten, Projektleiter von SevenVentures Austria in Wien und vermarktet Ländlekicker.at weiter. Ingo Nachbaur wird Asset Manager in der Hilti AG in Liechtenstein.