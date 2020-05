Yahoo wird Google-Ad-Sense-Partner

Die Kooperation ist als Contextual Advertising-Partnerschaft ausgewiesen. Neben Ad Sense wird Yahoo auch noch Google AdMob-Services transportieren und vertreiben.



Yahoo sieht sich dadurch, so die Argumentation, in der Lage "zu expandieren" worunter verstanden werden soll, dass "wir Nutzer mit für sie nützlicherer und relevanterer Werbung versorgen können".



Die Kooperation gilt global. Yahoo bringt die Ad-Sense-Integration aufgrund der eigenen Reichweite einen nennenswerten Erlösstrom und ein weitaus erfolgreicheres Contextual Advertising-System als es das eigene ist. Google erhöhte wiederum den Vertriebsgrad, die Vertriebsdichte und die Reichweite von Ad Sense. Das läßt sich wiederum in signifikantes Neugeschäft konvertieren.