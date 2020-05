Yahoo holt TV-Managerin ins Management

Airey war darüber hinaus für die TV-Unternehmen ITV, BSkyB, Channel 4 und den Sender Five tätig. Bei Letzterem führte sie als CEO und Chairman die Geschäfte.



Ihren Wechsel aus der TV- in die Digital-Branche begründet sie damit, die "Renaissance von Yahoo" mitgestalten zu wollen.



Parcot wird eine neue Position im EMEA-Regionsmanagement übernehmen und soll sich ab 1. November 2013 auf den Ausbau der Yahoo-Geschäfte in der Region fokussieren.