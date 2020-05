Yahoo bekommt endlosen Newsfeed

intYahoo wandelt sich unter Marissa Mayers Führung. Derzeit werden am Erscheinungsbild und Erlebnishorizont des Portals Änderungen vollzogen. Kern der Weiterentwicklung ist für Mayer auch die Intensivierung der Nutzungserfahrung. Yahoo.com will "intuitiver und persönlicher" sein und rückt individuelle Interessen und Präferenzen der Nutzer in den Mittelpunkt. Stellvertretend für diesen Weg steht die Einführung eines schier unendlichen Newsfeeds, der nach persönlichen Informationsbedürfnissen konzipiert sein kann.