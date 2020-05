Xing expandiert mit Marktplatz

Pro Ausschreibung sind dann 195 Euro für einen 30-tägigen Veröffentlichungszeitraum auf dem Marktplatz zu berappen. Auftragnehmern und Selbständigen steht Xing Projekte zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.



Xing Projekte geht Abschluß der seit der zweiten Jahreshälfte 2012 laufenden Beta-Phase in Vollbetrieb. Auftraggeber erhalten zu ihren Ausschreibungen in Frage kommende Dienstleister und Freelancer vorgeschlagen. Darüber hinaus können sich alle deutschsprachigen Network-Mitglieder um die publizierten Aufträge bewerben.



Die nun einzuführende Basis-Version des Marktplatzes wird in den kommenden Monaten ausgebaut und soll tief in die gesamte Xing-Plattform integriert werden.



Thomas Vollmoeller, Xing AG-CEO, nennt den Launch dieses Services einen "logischen Schritt" bezüglich "unserer Kernkompetenz Menschen miteinander zu vernetzen und so Unternehmen eine weitere Möglichkeit zu bieten, die richtigen Talente für anstehende Projekte zu finden."



atmedia.at